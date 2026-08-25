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25 августа, 11:47

Общество

Спасатели помогли кошке, застрявшей в решетке радиатора в Подмосковье

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники "Мособлпожспаса" спасли кошку, которая застряла лапой в решетке радиатора в подмосковной Дубне. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В единую службу экстренной помощи "Система-112" обратилась хозяйка животного. Женщина рассказала, что пыталась вытащить лапу питомца из решетки самостоятельно, но каждое движение только усиливало панику кошки.

Прибывшие на вызов спасатели зафиксировали животное, чтобы оно не навредило себе, а затем с помощью слесарного инструмента расширили проем решетки и освободили застрявшую лапу. Кошка не пострадала.

Из-за пережитого стресса женщине потребовалась психологическая помощь. Спасатели успокоили ее и объяснили, как правильно действовать в подобных ситуациях.

Ранее в Ярославле спасатели вызволили детеныша лося, провалившегося в открытый технологический колодец, частично заполненный водой. Диаметр колодца составлял 2 метра. Животное выбилось из сил, пытаясь выбраться самостоятельно.

Неподалеку находилась взрослая особь, предположительно мать лосенка, которая наблюдала за происходящим. После спасения животное напоили водой и осмотрели. Позднее его выпустили в естественную среду обитания, где он воссоединился с матерью и покинул территорию.

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