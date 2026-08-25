AP: США намерены аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз

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Администрация президента США намерена аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранных граждан, которые подали запрос на получение убежища или находятся в процессе его оформления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Associated Press, которое получило соответствующую информацию из документов Госдепартамента.

Там указано, что Госдеп координирует действия с министерством внутренней безопасности для выявления и аннулирования неиммиграционных виз иностранцев, прибывших в США под видом краткосрочных посетителей, но после подали заявление на предоставление убежища.

В Белом доме добавили, что Госдеп сообщит о принимаемых мерах в ближайшие недели. Сперва изменения затронут туристические визы B1/B2, полученные за последние 10 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому власти планируют закрыть въезд иностранцам, практикующим "родильный туризм". Документ предписывает госсекретарю и главе министерства внутренней безопасности скорректировать миграционные правила и процедуры.

Речь идет об аннулировании действующих виз или разрешений на въезд, а также о введении пожизненного запрета на посещение США для тех, кто приезжает или пытается приехать в страну с целью родить ребенка для получения им американского гражданства.

