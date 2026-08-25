Сергунина: Московская неделя видеоигр объединит российских и зарубежных участников

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 29 октября по 1 ноября во второй раз проведут Московскую международную неделю видеоигр. Она охватит сотни площадок в столице и других регионах России: от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений. Участников ждут презентации новинок, кибертурниры, лекции, выставка и многое другое, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Событие вновь объединит российских и зарубежных разработчиков, издателей, экспертов, представителей смежных индустрий и тех, кто интересуется играми и анимацией", – рассказала Наталья Сергунина.

Основная программа пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации. На выставке свои проекты представит свыше 70 студий, включая резидентов кластера. Посетители смогут познакомиться с новыми релизами, а их создатели – провести переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами.

В рамках Недели видеоигр запланированы и деловые сессии с участием специалистов из России и других стран. Дискуссии посвятят развитию индустрии – от новых технологий до расширения аудитории. Особое внимание уделят сценариям сотрудничества представителей разных креативных сфер: видеоигр, анимации, кино, литературы и других.

Итоги первой Недели видеоигр

Первая Московская международная неделя видеоигр привлекла свыше 150 тысяч участников по всей стране. Соревнования по киберспорту объединили 4,6 тысячи игроков, что стало национальным рекордом.

На мероприятиях деловой программы выступили около 200 экспертов более чем из 20 государств. Московские студии провели 250 переговоров, направленных на продвижение продуктов на новых рынках, а сам город заключил 15 соглашений о сотрудничестве.

Центральным событием стало открытие Московского кластера видеоигр и анимации – первой очереди нового креативного кластера в инновационном центре "Сколково". Здесь есть все для создания контента любой сложности: студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена, выставочные пространства. Резидентами уже стало более 60 компаний.

В свою очередь, московские видеоигровые студии примут участие в профильной выставке WePlay Expo, которая пройдет 21–22 ноября в Шанхае. Это событие объединит разработчиков и издателей со всего мира. Подать заявку на участие можно до 18 сентября.