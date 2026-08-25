Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 11:06

Технологии

Сергунина: Московская неделя видеоигр объединит российских и зарубежных участников

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 29 октября по 1 ноября во второй раз проведут Московскую международную неделю видеоигр. Она охватит сотни площадок в столице и других регионах России: от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений. Участников ждут презентации новинок, кибертурниры, лекции, выставка и многое другое, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Событие вновь объединит российских и зарубежных разработчиков, издателей, экспертов, представителей смежных индустрий и тех, кто интересуется играми и анимацией", – рассказала Наталья Сергунина.

Основная программа пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации. На выставке свои проекты представит свыше 70 студий, включая резидентов кластера. Посетители смогут познакомиться с новыми релизами, а их создатели – провести переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами.

В рамках Недели видеоигр запланированы и деловые сессии с участием специалистов из России и других стран. Дискуссии посвятят развитию индустрии – от новых технологий до расширения аудитории. Особое внимание уделят сценариям сотрудничества представителей разных креативных сфер: видеоигр, анимации, кино, литературы и других.

Итоги первой Недели видеоигр

Первая Московская международная неделя видеоигр привлекла свыше 150 тысяч участников по всей стране. Соревнования по киберспорту объединили 4,6 тысячи игроков, что стало национальным рекордом.

На мероприятиях деловой программы выступили около 200 экспертов более чем из 20 государств. Московские студии провели 250 переговоров, направленных на продвижение продуктов на новых рынках, а сам город заключил 15 соглашений о сотрудничестве.

Центральным событием стало открытие Московского кластера видеоигр и анимации – первой очереди нового креативного кластера в инновационном центре "Сколково". Здесь есть все для создания контента любой сложности: студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена, выставочные пространства. Резидентами уже стало более 60 компаний.

В свою очередь, московские видеоигровые студии примут участие в профильной выставке WePlay Expo, которая пройдет 21–22 ноября в Шанхае. Это событие объединит разработчиков и издателей со всего мира. Подать заявку на участие можно до 18 сентября.

"Специальный репортаж": киберспорт

Читайте также


технологиигород

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика