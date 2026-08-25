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25 августа, 11:55

Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и Мишустиным в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом он рассказал на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в Минске.

"С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать", – цитирует ТАСС белорусского лидера.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства, державой с мощным экономическим и оборонным потенциалом, а также уверенным в своей силе передовым государством.

По его словам, народы России и Белоруссии всегда шли рука об руку на многовековом героическом пути. Белорусский президент указывал, что никакая сила не сможет разорвать союз Минска и Москвы.

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