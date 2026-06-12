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12 июня, 08:40

Политика

Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, назвав государство гарантом справедливого мироустройства. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Россия – это уверенное в своей силе передовое государство.

"Одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации", – говорится в поздравлении.

Лукашенко также добавил, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память об этом передается из поколения в поколение.

Президент Белоруссии пожелал россиянам счастья и благополучия.

Путина с Днем России также поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер пожелал президенту РФ успехов в работе, подчеркнув, что Пхеньян всегда будет поддерживать российскую политику.

Ким Чен Ын также пожелал, чтобы на пути народа России всегда были только удача и победа.

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