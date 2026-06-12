Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

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Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. В своем обращении северокорейский лидер пожелал президенту РФ успехов в работе, подчеркнув, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику РФ. Об этом сообщает нтральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ – это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР", – говорится в поздравительном письме.

Ким Чен Ын также пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только удача и победа.

Ранее сообщалось, что концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в Культурный центр "Моссовет". Программа мероприятия будет изменена. В мероприятии примут участие профессиональные коллективы со всей России. Автор проекта и его художественный руководитель – народная артистка РФ Надежда Бабкина.

Порядка 300 площадок будут задействованы в праздновании Дня России в рамках проекта "Лето в Москве". Жителей и гостей столицы приглашают посетить экскурсии, чтобы познакомиться с историей страны, поучаствовать во флешмобах, квизах и многом другом.