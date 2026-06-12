График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. В своем обращении северокорейский лидер пожелал президенту РФ успехов в работе, подчеркнув, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику РФ. Об этом сообщает нтральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ – это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР", – говорится в поздравительном письме.

Ким Чен Ын также пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только удача и победа.

Ранее сообщалось, что концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в Культурный центр "Моссовет". Программа мероприятия будет изменена. В мероприятии примут участие профессиональные коллективы со всей России. Автор проекта и его художественный руководитель – народная артистка РФ Надежда Бабкина.

Порядка 300 площадок будут задействованы в праздновании Дня России в рамках проекта "Лето в Москве". Жителей и гостей столицы приглашают посетить экскурсии, чтобы познакомиться с историей страны, поучаствовать во флешмобах, квизах и многом другом.

Места для отдыха оборудовали в Москве в честь Дня России

Читайте также


политика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика