Песков рассказал о планах Путина в День России

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У Владимира Путина в День России, 12 июня, будет рабочий день, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиционно День России – национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно", – отметил представитель Кремля.

В праздничный день во всех округах Москвы запланированы различные мероприятия – праздничная программа охватит почти 300 культурных площадок, от парков до ВДНХ.

Кроме того, изменится график работы социальных учреждений. Например, 12 июня не будут работать центры госуслуг. По особому графику будут также работать центры женского здоровья и женские консультации, центры московского долголетия, читальные залы Главархива и многие другие учреждения.

