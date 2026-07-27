SCMP: в Китае прооперировали мужчину с необычной головой

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Житель китайской провинции Хунань по фамилии Ли перенес сложную операцию по удалению патологических тканей на голове. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Кожа на голове Ли еще в детстве начала уплотняться, потом она разрослась и покрылась глубокими складками, напоминающими извилины мозга. К 14 годам голова пациента приобрела весьма необычный вид. Первая попытка хирургического вмешательства закончилась неудачей, и долгие годы Ли не мог найти врача, готового взяться за повторную операцию.

Помощь пришла от хирурга Чжоу Вэя из больницы "Чжуннань", который ранее успешно лечил пациентов с похожими симптомами. Он диагностировал у молодого человека складчатую пахидермию кожи головы.

В июле 2025 года в два участка головы Ли вживили тканевые расширители. В течение 11 месяцев врачи периодически вводили в них жидкость, чтобы растянуть здоровую кожу.

После того как ткани были наращены, измененные участки удалили. Сейчас на голове 23-летнего пациента нормально растут волосы, а кожа выглядит так же, как у других людей.

Ранее в Китае врачи удалили мужчине камень из мочевого пузыря весом 1,3 килограмма и диаметром 10 сантиметров. Известно, что 56-летний китаец три года страдал от сильной боли при мочеиспускании, гематурии и частых позывов.

Сначала он занимался самолечением, но потом обратился к специалистам. Камень занимал практически всю полость мочевого пузыря, из-за чего проведение операции стандартным способом стало невозможным.