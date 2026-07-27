Проект "Лето в Москве" открывает новые возможности для бизнеса в сфере спорта

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проект "Лето в Москве" помогает спортивным предпринимателям привлекать клиентов и инвесторов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В сезоне 2026 года летний клуб "Москва" на Тверском бульваре превратился в бизнес-площадку для спортивных брендов. Тематическое оформление и события, ориентированные на целевую аудиторию, уже принесли участникам первые результаты.

Например, основательница спортивного стартапа Wellborn Анастасия Завитаева пришла в проект за первыми клиентами и инвесторами. В следующем году она планирует открыть клуб бокса и функционального тренинга.

"В нашей группе благодаря участию в проекте добавилось около 10% подписчиков", – рассказала Завитаева.

Кроме того, на занятиях в летнем клубе появились постоянные участники. Интерес гостей конвертировался в продажи: число персональных тренировок у специалистов выросло на 20%.

В свою очередь, один из старейших йога-центров Москвы "Йогадом" работает уже 18 лет. Управляющая и преподаватель Мария Гамалеева отметила, что команда придерживается холистического подхода – работает не только с телом, но и с нервной системой.

По ее словам, сейчас регистрация на занятия закрывается за пять минут.

"За три недели мы получили почти две тысячи новых подписчиков в социальных сетях, выросло число обращений от новых клиентов по сравнению с июлем прошлого года, появилось больше приглашений к сотрудничеству и запросов на коллаборации", – добавила Гамалеева.

Для центра участие в "Лете в Москве" стало первым опытом работы с масштабным городским проектом. Программу сознательно сделали разнообразной, чтобы познакомить горожан с разными направлениями – от женской йоги и ароматерапии до силовых практик.

Боксерский клуб Brothers Boxing Club участвует в проекте не первый год. Программа на Тверском бульваре рассчитана прежде всего на новичков. Для гостей проводят открытые тренировки, где помогают освоить базовую технику, учат функциональной разминке и погружают в атмосферу клуба. Помимо тренировок, также проходят тематические дни и совместные мероприятия с партнерами.

Исполнительный директор клуба Ризван Махмудов отметил, что людям важно получить эмоции, впечатления и память о мероприятии. Сначала они знакомятся с клубом в открытом городском пространстве, а затем осознанно принимают решение продолжить тренировки. Появляются новые партнерства, совместные продукты и события.

Участие в проекте повысило узнаваемость бренда, что дает долгосрочный положительный эффект. В клубе также указали на то, что "Лето в Москве" создает среду для объединения предпринимателей из разных сфер.

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев ранее заявил, что поддержка малого и среднего предпринимательства в Москве во многом опирается на цифровые сервисы. В столице зарегистрировано более 900 тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают занятость свыше 3,5 миллиона человек.

Ключевым инструментом доступа к городской поддержке стала цифровая платформа "Дело в Москве". С ее помощью предприниматели могут в том числе онлайн подавать заявки на субсидии и гранты.