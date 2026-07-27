В Италии собака ценой жизни спасла ребенка от волка

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В итальянской деревне Орбиччано домашняя собака по кличке Дестени погибла, защищая маленького мальчика от нападения волка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

В тот день родители ребенка, Томмазо и Паула, готовили барбекю у дома. Их сын ушел поиграть с питомцем в саду. Внезапно из леса выбежал волк весом около 70 килограммов и попытался напасть на мальчика. Дестени, которая весила примерно в 3 раза меньше хищника, бросилась на защиту юного хозяина.

Мать отреагировала на крик и увидела, как дикий зверь тащил собаку в глубь леса. Вечером супруги обнаружили питомца мертвым у ручья, а наутро от Дестени не осталось ничего, кроме головы, одной лапы и хвоста.

Глава семейства рассказал, что они нашли Дестени 7 лет назад выброшенной в пакете и решили оставить ее себе. Он добавил, что собака всегда была пугливой, но при встрече с волком проявила смелость.

Местные экологи отмечают, что в Тоскане обитает около тысячи волков, которые в последнее время все чаще подходят к жилым домам.

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