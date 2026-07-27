27 июля, 17:44Технологии
В Кремле заявили о продолжении контактов с Telegram по восстановлению доступа к нему
Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец
Россия продолжает контакты с мессенджером Telegram для восстановления доступа к нему. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
При этом, добавил представитель Кремля, большой активности со стороны мессенджера пока не замечено.
Telegram в России ограничивают с 10 февраля из-за нарушения законодательства. Аналитик Эльдар Муртазин предполагал, что мессенджер может повторить судьбу видеохостинга YouTube. При этом снятие санкций с платформы он называл "невероятным развитием ситуации".
В Госдуме заявили, что у правительства и Роскомнадзора "не такие сложные" требования к Telegram. При желании руководство платформы может выполнить их всего за пару месяцев, отметил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.