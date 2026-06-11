В Госдуме допустили, что Telegram может заработать в России вслед за Roblox

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Telegram может заработать в России вслед за Roblox, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, возобновить работу в стране в ближайшее время может именно Telegram. Он объяснил, что такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), используются правительством США для пропаганды и разведки, что делает их легализацию "очень далекой перспективой". Кроме того, у Роскомнадзора и правительства "не такие сложные" требования к мессенджеру.

"Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца. Пример Roblox показателен: во всем мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов", – подчеркнул Свинцов.

Чтобы полностью легализоваться в РФ, Telegram должен выполнить три базовых требования. Во-первых, на территории России должно появиться юридическое лицо, поскольку это позволит оперативно взаимодействовать с Минцифры и РКН. Во-вторых, персональные данные и переписки российских пользователей должны храниться внутри страны.

Также мессенджеру необходимо взаимодействовать со спецслужбами, чтобы предотвращать продажу оружия, наркотиков и террористические угрозы. Депутат подчеркнул, что это мировая практика, и множество стран, таких как США или Китай, предъявляют к IT-платформам те же требования.

"Те компании, которые быстро адаптируют свой бизнес под национальные законодательства крупных государств, выиграют и сохранят долю рынка, а сопротивляющиеся ее потеряют", – заключил Свинцов.

Ранее Роскомнадзор и Минцифры обратились в правоохранительные органы и попросили снять с Roblox ограничения, которые были введены в декабре 2025 года из-за неэффективной модерации на платформе. Компания исполнила требования законов России в полном объеме и пообещала в дальнейшем бороться с распространением нежелательного контента. 10 июня она заработала на территории РФ.

Telegram в России ограничивают с 10 февраля из-за нарушения законодательства. Аналитик Эльдар Муртазин предполагал, что мессенджер может повторить судьбу видеохостинга YouTube. При этом снятие санкций с платформы он называл "невероятным развитием ситуации".

