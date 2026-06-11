График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 18:04

Технологии

В Госдуме допустили, что Telegram может заработать в России вслед за Roblox

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Telegram может заработать в России вслед за Roblox, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, возобновить работу в стране в ближайшее время может именно Telegram. Он объяснил, что такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), используются правительством США для пропаганды и разведки, что делает их легализацию "очень далекой перспективой". Кроме того, у Роскомнадзора и правительства "не такие сложные" требования к мессенджеру.

"Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца. Пример Roblox показателен: во всем мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов", – подчеркнул Свинцов.

Чтобы полностью легализоваться в РФ, Telegram должен выполнить три базовых требования. Во-первых, на территории России должно появиться юридическое лицо, поскольку это позволит оперативно взаимодействовать с Минцифры и РКН. Во-вторых, персональные данные и переписки российских пользователей должны храниться внутри страны.

Также мессенджеру необходимо взаимодействовать со спецслужбами, чтобы предотвращать продажу оружия, наркотиков и террористические угрозы. Депутат подчеркнул, что это мировая практика, и множество стран, таких как США или Китай, предъявляют к IT-платформам те же требования.

"Те компании, которые быстро адаптируют свой бизнес под национальные законодательства крупных государств, выиграют и сохранят долю рынка, а сопротивляющиеся ее потеряют", – заключил Свинцов.

Ранее Роскомнадзор и Минцифры обратились в правоохранительные органы и попросили снять с Roblox ограничения, которые были введены в декабре 2025 года из-за неэффективной модерации на платформе. Компания исполнила требования законов России в полном объеме и пообещала в дальнейшем бороться с распространением нежелательного контента. 10 июня она заработала на территории РФ.

Telegram в России ограничивают с 10 февраля из-за нарушения законодательства. Аналитик Эльдар Муртазин предполагал, что мессенджер может повторить судьбу видеохостинга YouTube. При этом снятие санкций с платформы он называл "невероятным развитием ситуации".

Читайте также


технологии

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика