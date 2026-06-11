Песков: история с Roblox показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ

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История с Roblox показывает, что при соблюдении законов все сервисы могут вернуться в Россию, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, могут ли в страну вернуться Telegram, YouTube и сервисы Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), если они гарантируют соблюдение российского законодательства.

В декабре 2025 года в России ограничили доступ к Roblox из-за неэффективной модерации – в игре зафиксировали пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Кроме того, несовершеннолетних подталкивали к противоправным действиям.

Компания признала, что прежние технологии были неэффективными, и согласовала с российскими властями меры для защиты детей. После этого в правоохранительные органы обратились Роскомнадзор и Минцифры, которые попросили снять с Roblox ограничения.

Позже в министерстве отметили, что компания исполнила требования законов России в полном объеме и пообещала в дальнейшем бороться с распространением нежелательного контента. 10 июня игровая площадка заработала в России.



Игровая платформа Roblox снова заработала в России



