Депутат Свинцов усомнился в вероятности блокировок западных игр в РФ

Роскомнадзор (РКН) подал иски к мировым игровым студиям из-за отказа локализовать данные россиян на территории РФ, сообщили СМИ. Однако в ведомстве подчеркнули, что речи о блокировках контента пока не идет. Чем могут закончиться разбирательства и как они отразятся на пользователях, разбиралась Москва 24.

Недетские игры

Роскомнадзор начал предъявлять претензии к крупнейшим мировым игровым студиям из-за отказа локализовать персональные данные российских игроков на территории РФ, сообщил "Коммерсант". В частности, с начала 2026 года ведомство подало иски минимум к семи крупным зарубежным разработчикам, среди которых Electronic Arts (игры серии Sims, Battlefield, FIFA) и Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).

Юристы отметили, что в трех случаях, которые касаются студий Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group, решения еще не вынесены, так как заседания назначены на первую половину мая. В оставшихся четырех суд назначил каждому разработчику игр штраф в 2 миллиона рублей при максимальном размере 6 миллионов.

Адвокат Сергей Кокорев озвучил мнение, что регулятор рассматривает игровые сервисы как крупные цифровые платформы с массовым сбором пользовательских данных. Причем подобные иски возникают не впервые: в 2023 году к ответственности привлекали американскую студию Blizzard (игры Warcraft, Diablo, Overwatch), напомнил эксперт.

Общая аудитория перечисленных издателей и разработчиков в России достигает 20 миллионов человек, уточнил в беседе с изданием независимый эксперт Константин Говорун. При этом почти все зарубежные игровые компании свернули деятельность в России в первую очередь из-за невозможности принимать платежи, отметил он.

В то же время Роскомнадзор опроверг сообщения о возможной блокировке игр упомянутых разработчиков на территории РФ.





из сообщения Роскомнадзора В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет.

При этом ранее РКН заблокировал на территории РФ игру Roblox из-за неспособности модерации обеспечить безопасность детей, включая случаи сексуальных домогательств. Кроме того, компанию Roblox Corporation оштрафовали на 8 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Крайние меры

Российское законодательство предусматривает определенные требования – главным образом к обработке и хранению персональных данных, пояснил в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, РКН действует правильно, уведомляя компании о необходимости соблюдать закон.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи У каждой организации есть достаточно времени, чтобы выполнить эти требования. Надеюсь, что все компании так и поступят, продолжив работу в Российской Федерации. Что касается блокировок, процесс переноса серверов и перенастройки достаточно длительный. Поэтому, мне кажется, пока никаких подобных решений не будет.

Свинцов уверен, что часть компаний сами выйдут на открытый диалог с российскими властями. Другим же Роскомнадзор будет направлять список требований для продолжения деятельности в РФ.

"Штрафы – кто-то оплатит, кто-то нет, но та часть бизнеса, которая будет локализована в России, обязана это сделать", – добавил депутат.

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян подчеркнул в беседе с Москвой 24, что, как правило, такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафными санкциями.

"Компаниям дается срок на исправление – от полугода до года – чтобы привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством. Опыт разный: какие-то иностранные компании платят штрафы, какие-то нет. Ключевой момент – предоставляет ли организация свои услуги в России напрямую, а не через "серых" посредников", – отметил специалист.

При этом многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года, добавил он.





Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета Блокировка – это крайний случай. В части законодательства основанием для этого может стать конкретная жалоба гражданина на неправомерное использование его персональных данных. Однако если компания работала в России через посредников, санкции ей, по сути, безразличны.

В то же время эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что попытки запрещать такие популярные в России развлечения, как Grand Theft Auto или FIFA, в целом бессмысленны.

По его словам, пользователи все равно смогут продолжить играть в них с помощью альтернативных решений. Например, зарегистрировав аккаунт в Казахстане, Киргизии или другой дружественной стране, переведя рубли в местную валюту и совершая желаемые покупки, заключил Кузьменко.

