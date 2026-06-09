Причиной пожара в Дагестане могла стать разгерметизация участка трубопровода

Фото: телеграм-канал Mash

Причиной пожара на газопроводе в Дагестане могла стать разгерметизация участка трубопровода. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем телеграм-канале.

"Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий", – отметил он.

Пресс-служба регионального управления МЧС РФ уточнила, что все остатки газа с перекрытого участка выгорели. При этом, как подчеркнуло ведомство, имеется запас газа на трое суток.

"Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами кизилюртовского линейного производственного управления магистральных газопроводов ПАО "Газпром" и управления аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Махачкала", – добавляется в сообщении.

Взрыв и пожар произошли на магистральном газопроводе Моздок – Казимагоме между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах вечером 9 июня. Факельное горение достигало 15 метров, однако позже его ликвидировали.

В МЧС уточняли, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет. В связи с произошедшим газопровод был перекрыт с 718-го по 661-й километр.

В ликвидации последствий задействованы все экстренные службы и шесть бригад скорой помощи. В целях безопасности власти перекрыли близлежащие улицы. В связи с инцидентом прокуратура Дагестана открыла горячую линию.

