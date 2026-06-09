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09 июня, 16:50

Происшествия

В Коптеве подросток пострадал в результате взрыва при проведении опытов в квартире

Фото: MAX/"Московская медицина"

Взрыв прогремел в жилом доме на Большой Академической улице в столичном районе Коптево. В результате пострадал подросток, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

По предварительным данным, 13-летний школьник проводил дома химические опыты, из-за чего взорвалось неизвестное устройство. После этого мальчика доставили в Клинику доктора Рошаля.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

"Наиболее выражена травма кисти. Команда врачей больницы оказывает подростку необходимую медицинскую помощь в полном объеме", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МВД по Москве, мальчик изготавливал самодельную хлопушку, она сработала у него в руках.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, все собранные материалы будут переданы в следственные органы", – добавили правоохранители.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате пострадали пять человек, среди которых трое детей. ЧП случилось на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое. Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Ребенка в Москве госпитализировали после опытов с самодельной хлопушкой

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