Факельное горение после взрыва на газопроводе в Дагестане достигло 15 м в высоту

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Факельное горение в месте взрыва и пожара на магистральном газопроводе Моздок – Казимагоме в Дагестане достигло 15 метров. ЧП произошло между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр. Жертв и пострадавших нет. Привлечено от РСЧС 25 человек и 7 единиц техники", – уточнило ведомство.

В телеграм-канале администрации Кизилюрта отмечается, что в настоящее время на месте ЧП догорают остатки газа в трубе. По словам врио главы Дагестана Федора Щукина, в ликвидации огня задействованы все экстренные службы. Он указал, что были приняты все необходимые меры для безопасности.

"Держу на личном контроле ситуацию в районе Кизилюрта. На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, работают все экстренные службы", – написал Щукин в своем телеграм-канале.

В свою очередь, врио главы Минздрава республики Ярослав Глазов рассказал ТАСС, что на месте пожара работают шесть бригад скорой помощи.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося.

О произошедшем на автозаправочной станции "Метан" ГРС "Новый Сулак" стало известно вечером 9 июня. Жильцы расположенных рядом с местом пожара домов были эвакуированы. В целях безопасности власти перекрыли близлежащие улицы.

