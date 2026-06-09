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09 июня, 20:28

Происшествия

Газораспределительная станция загорелась в дагестанском Кизилюрте

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала | Дагестан"

Пожар произошел на газораспределительной станции недалеко от дагестанского города Кизилюрт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным главного управления МЧС РФ по республике, на автозаправочной станции "Метан" ГРС "Новый Сулак" прогремело три взрыва. Руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов уточнил в своем телеграм-канале, что ЧП произошло в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района.

По его словам, жильцы расположенных рядом с местом пожара домов эвакуированы. Предварительно, инцидент обошелся без пострадавших. Эту информацию также подтвердил дагестанский Минздрав в телеграм-канале.

Как сообщил ТАСС глава Кизилюрта Саид Маматханов, всего из района ЧП эвакуировали более 100 человек. В целях безопасности власти перекрыли близлежащие улицы.

К месту происшествия направили силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности. Также там дежурят бригады скорой помощи.

Ранее пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Ему был присвоен высокий уровень опасности. Площадь возгорания составила около 100 "квадратов".

Причиной пожара на одной из установок систем очистки Тюменского НПЗ стало нарушение технологического процесса. При этом в информационном центре правительства региона опровергли сведения о том, что возгорание возникло из-за атаки беспилотников.

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