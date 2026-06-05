В Башкирии пятиэтажный дом загорелся на площади 2 тыс квадратных метров

Фото: МАХ/"МЧС Башкортостана"

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади 2 тысяч квадратных метров в Нефтекамске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло по адресу переулок Кувыкина, дом 3. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, к ликвидации привлечены около 50 человек и 17 единиц техники.

В результате было спасено 15 человек, из которых пятеро дети. Всего были эвакуированы 69 человек, включая семь несовершеннолетних. Предварительно, никто не пострадал.

В настоящий момент пожар локализован, однако тушение осложняет конструкция здания. Кроме того, высокая пожарная нагрузка способствует распространению огня и дыма.

Ранее в селе Юрьевка Омской области загорелся частный дом. Несмотря на то что очаг возгорания находился внутри, когда прибыли пожарные, уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров, погибли двое взрослых и четверо детей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Возбуждено уголовное дело.

