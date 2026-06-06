Причиной пожара на Тюменском НПЗ стало нарушение технологического процесса

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень!"

Причиной пожара на одной из установок систем очистки Тюменского нефтеперерабатывающего завода стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства в своем телеграм-канале.

На данный момент угрозы для населения нет, медицинская помощь никому не понадобилась. Пострадавших и погибших в результате случившегося не выявлено.

На месте происшествия задействованы все экстренные службы, в том числе врачи скорой помощи. В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пожар, площадь которого уже составляет около 100 квадратных метров.

Также пожарные охлаждают конструкции. К работам привлечены 16 единиц основной и специальной техники, 26 сотрудников от главного управления МЧС России по Тюменской области.

О пожаре на Тюменском НПЗ стало известно утром 6 июня. На данный момент пожару присвоен высокий уровень опасности. При этом в информационном центре правительства Тюменской области опровергли сведения о том, что возгорание возникло из-за атаки беспилотников.

