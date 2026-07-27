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27 июля, 23:45

Транспорт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

26 июля Внуково сообщил о сбое системы обработки багажа. К решению проблемы привлекли подрядчика. Спустя некоторое время в авиагавани отметили, что ситуация нормализовалась. Также в аэропорту принесли извинения за доставленные неудобства.

На следующий день Внуково приступил к отправке багажа, который не был доставлен в самолеты из-за сбоя. Для нормализации работы системы привлечены дополнительные силы из числа сотрудников авиагавани.

Из аэропорта Внуково в Турцию отправили весь задержанный багаж

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