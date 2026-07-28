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28 июля, 12:58

Общество

Москвичей предупредили о жаре до 31 градуса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Температура воздуха в Москве в ближайшие часы поднимется до 30–31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Уточняется, что сильная жара ожидается в период с 14 до 16 часов вторника, 28 июля. В связи с этим горожанам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и носить головные уборы, а также пить больше воды и по возможности держаться в тени.

В МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. При необходимости стоит звонить по телефонам 101 или 112, или 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики рассказывали, что во второй половине дня погода в Москве начнет меняться: с запада подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет на юг и запад области очаги грозовых ливней. Вечером может выпасть от 2 до 7 миллиметров осадков.

При этом первые выходные августа, 1-го и 2-го числа, в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон. Воздух в первые дни последнего месяца лета прогреется до 23–28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов.

Летняя погода вернется в Москву в начале августа

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