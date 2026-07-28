Эксперт Попков: для реализации женского такси в Москве нужно ликвидировать монополию

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Для реализации женского такси в столице потребуется ликвидировать монополию на рынке. Об этом Москве 24 заявил председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков.

Ранее в соцсетях распространилось видео москвички, которая предложила ввести женский тариф в такси. Она отметила, что в машине с женщиной-водителем чувствует себя спокойнее, как и многие другие девушки.

Эксперт напомнил, что женское такси в Москве уже существовало, однако таксисты обанкротились и не смогли конкурировать с крупными агрегаторами.

По словам Попкова, для реализации этой идеи также необходимо финансирование и снижение комиссии, которую предъявляют к водителям различные агрегаторы. При этом, считает он, спрос на такую услугу будет.

"Есть женщины-водители, которые водят аккуратно, не торопятся, в машине приятный запах. Но дело не в спросе на их услуги, а в условиях работы", – заключил эксперт.

Тем временем беспилотные такси начнут курсировать в новых районах Москвы уже в этом году. Для заказа станут доступны 100 автомобилей. Еще 100 выйдут на городские улицы для развития технологии.

