В Минтрансе заявили, что работают над снижением стоимости детского тарифа в такси

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Минтранс России разрабатывает механизм, который позволит сделать поездки на такси с детьми доступнее. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа на тему цифровой и технологической трансформации транспортного комплекса.

"Совместно с крупнейшим агрегатором ищем и, безусловно, найдем оптимальный механизм уравновешивания "детских" тарифов в сравнении с аналогичными без детей", – заявил министр.

Никитин отметил, что Минтранс продолжает работу над повышением комфорта пассажиров с детьми. В частности, ведомство уже подготовило рекомендации по внедрению принципа семейноцентричности в транспортную отрасль России.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о планах провести эксперимент по введению льготных скидок на услуги такси для многодетных семей, что станет одной из мер по улучшению транспортной доступности для этой категории граждан. Кроме того, ведомство планирует ввести специальный дорожный знак для обозначения парковочных мест для многодетных семей.