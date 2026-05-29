В России могут ввести скидки на поездки в такси для многодетных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство транспорта РФ планирует провести эксперимент по введению льготных скидок на услуги такси для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Данный шаг станет одной из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми.

Кроме того, министерство планирует ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан.

Еще одной инициативой в рамках совершенствования этой стратегии стало утверждение единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новые правила предусматривают создание многоуровневой системы обслуживания с учетом типа объекта, пассажиропотока и потребности семей с детьми разных возрастов.

Уровни обслуживания разделяются на три: базовый, средний и расширенный. Первый включает универсальную кабину с пеленальным столиком и средствами гигиены. Второй предусматривает зоны кормления и игровую для детей до шести лет, а третий – дополнительные зоны для всего вышеперечисленного и специальные игровые пространства.