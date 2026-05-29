Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 13:36

Транспорт

В России могут ввести скидки на поездки в такси для многодетных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство транспорта РФ планирует провести эксперимент по введению льготных скидок на услуги такси для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Данный шаг станет одной из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми.

Кроме того, министерство планирует ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан.

Еще одной инициативой в рамках совершенствования этой стратегии стало утверждение единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новые правила предусматривают создание многоуровневой системы обслуживания с учетом типа объекта, пассажиропотока и потребности семей с детьми разных возрастов.

Уровни обслуживания разделяются на три: базовый, средний и расширенный. Первый включает универсальную кабину с пеленальным столиком и средствами гигиены. Второй предусматривает зоны кормления и игровую для детей до шести лет, а третий – дополнительные зоны для всего вышеперечисленного и специальные игровые пространства.

Читайте также


транспортобщество

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика