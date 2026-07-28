Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 15:17

Спорт
Главная / Новости /

The Athletic: 16-летний футболист первым сыграл в бутсах, напечатанных на 3D-принтере

16-летний футболист первым сыграл в бутсах, напечатанных на 3D-принтере

Фото: аdidas.com

Полузащитник американского футбольного клуба "Филадельфия Юнион" Каван Салливан стал первым игроком в истории MLS, который вышел на поле в бутсах, напечатанных с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает The Athletic.

Он опробовал новую обувь в рамках матча против "Нью-Йорк Ред Буллз", который "Филадельфия" выиграла со счетом 3:1. 16-летний американец провел на поле 85 минут. По данным Opta, Салливан совершил шесть успешных обводок, а также создал один голевой момент и выиграл 9 из 12 единоборств.

Бутсы разработаны компанией Adidas с использованием технологии, позволяющей создавать бесшовные сетчатые структуры без клея. Обувь напечатана строго по индивидуальным меркам ног Салливана в рамках линейки Project R.A.P. (Radical Athlete Perception). По просьбе футболиста на бутсы нанесли флаги Германии, США и Бангладеш в честь корней его семьи.

"Инновации в Adidas – это создание лучшего для спортсмена. Каван – идеальный спортсмен, чтобы продемонстрировать потенциал этой инновации", – заявил креативный директор Adidas Аласдер Уиллис.

Ранее на Московском цифровом заводе открыли цех серийного производства аддитивного оборудования для 3D-печати металлом. В основе технологии лежит селективное лазерное сплавление. Разработчик представил две модели установок, которые работают со сплавами железа, никеля, кобальта, алюминия и титана. Оборудование предназначено для медицины, машиностроения и аэрокосмической отрасли.

Читайте также


спорттехнологииза рубежом

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика