The Athletic: 16-летний футболист первым сыграл в бутсах, напечатанных на 3D-принтере

Фото: аdidas.com

Полузащитник американского футбольного клуба "Филадельфия Юнион" Каван Салливан стал первым игроком в истории MLS, который вышел на поле в бутсах, напечатанных с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает The Athletic.

Он опробовал новую обувь в рамках матча против "Нью-Йорк Ред Буллз", который "Филадельфия" выиграла со счетом 3:1. 16-летний американец провел на поле 85 минут. По данным Opta, Салливан совершил шесть успешных обводок, а также создал один голевой момент и выиграл 9 из 12 единоборств.

Бутсы разработаны компанией Adidas с использованием технологии, позволяющей создавать бесшовные сетчатые структуры без клея. Обувь напечатана строго по индивидуальным меркам ног Салливана в рамках линейки Project R.A.P. (Radical Athlete Perception). По просьбе футболиста на бутсы нанесли флаги Германии, США и Бангладеш в честь корней его семьи.

"Инновации в Adidas – это создание лучшего для спортсмена. Каван – идеальный спортсмен, чтобы продемонстрировать потенциал этой инновации", – заявил креативный директор Adidas Аласдер Уиллис.

Ранее на Московском цифровом заводе открыли цех серийного производства аддитивного оборудования для 3D-печати металлом. В основе технологии лежит селективное лазерное сплавление. Разработчик представил две модели установок, которые работают со сплавами железа, никеля, кобальта, алюминия и титана. Оборудование предназначено для медицины, машиностроения и аэрокосмической отрасли.