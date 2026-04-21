Производство медизделий для пациентов с болезнями вен запустил "Технополис "Москва"

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" заработало новое производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа. Предприятие рассчитано на выпуск до 360 тысяч изделий ежегодно. Об этом сообщили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в ОЭЗ уже выпускают оборудование для экстренной помощи, аппараты ИВЛ и УЗИ-диагностики, а запуск нового направления продолжает эту линейку. Объем инвестиций в производство превысил 250 миллионов рублей.

Финансовую поддержку проект получил через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Компания воспользовалась льготным кредитом с компенсацией процентной ставки. Производственная площадка "Эластик Технолоджис" занимает более 1,3 тысячи квадратных метров и оснащена автоматизированными трикотажными машинами и лабораторией контроля качества.

Как отметил гендиректор компании Анзор Бориев, ключевая особенность производства заключается в технологии вязки и специальных материалах, позволяющих создавать изделия с заданной медицинской компрессией. Новая продукция должна частично заместить импортные медицинские изделия, которые ранее поставлялись из Германии, Швейцарии, Италии, Турции и Китая.

Ранее российские ученые создали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. Медизделия разработаны на основе отечественных комплектующих и уже зарегистрированы. В настоящее время проводятся их испытания.