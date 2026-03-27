В России создали тест для выявления рака эндометрия без забора крови

Российские ученые создали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Медизделия разработаны на основе отечественных комплектующих и уже зарегистрированы. В настоящее время проводятся их испытания.

Ранее в России создали новое средство на лечения мигрени. Оно способно не только купировать сильные приступы, но и снизить риск серьезных осложнений, включая инсульт.

К настоящему моменту препарат прошел доклинические испытания. Следующим этапом станут клинические испытания с участием пациентов, рассказал профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев.