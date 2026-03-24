24 марта, 15:29

Общество

В России разработали лекарство от сильных приступов мигрени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ученые создали новое средство для лечения мигрени, способное не только купировать сильные приступы, но и снижать риск серьезных осложнений, включая инсульт. Об этом рассказал один из разработчиков лекарства, профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев.

По словам эксперта, ученые разработали уникальную молекулу, действующую через антисеротониновый механизм и направленную на рецептор 5-HT2A, который играет ключевую роль в развитии мигренозных атак. Это принципиально новый препарат, не имеющий аналогов на рынке.

"В отличие от существующих препаратов, например, группы триптанов, эффективность которых наблюдается не более чем у 65–75% пациентов с мигренью, новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение", – уточнил он в беседе с РИА Новости.

Также лекарство обладает дополнительными свойствами – оно предотвращает тромбообразование и оказывает противотревожное действие. Причем именно способность разжижать кровь и снижает вероятность осложнений мигрени, подчеркнул Яковлев.

Вместе с тем профессор считает, что средство может быть эффективно не только для снятия приступов, но и для профилактики хронической мигрени. Однако это требует дополнительных клинических исследований.

Работа над препаратом велась на протяжении более чем 10 лет с участием ученых из Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета. К настоящему моменту лекарство прошло полный цикл доклинических испытаний и показало высокую эффективность и безопасность. Более того, в терапевтических дозах средство практически не вызывает побочных эффектов.

"Следующим этапом станут клинические испытания с участием пациентов. Для их проведения необходимы инвестиции и партнеры из фармацевтической отрасли", – заключил Яковлев.

Ранее эксперт Александр Калюжин назвал отличительные особенности мигрени. Она, по его словам, сопровождается тошнотой, шумобоязнью и светобоязнью.

Кроме того, иногда данное состояние сопровождается аурой – эти неврологические симптомы обычно появляются перед болью или же накладываются на мигрень. Они могут проявляться в виде нарушений речи и зрения.

Ученые заявили, что кофе помогает от головной боли

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

