В России разработали лекарство от сильных приступов мигрени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ученые создали новое средство для лечения мигрени, способное не только купировать сильные приступы, но и снижать риск серьезных осложнений, включая инсульт. Об этом рассказал один из разработчиков лекарства, профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев.

По словам эксперта, ученые разработали уникальную молекулу, действующую через антисеротониновый механизм и направленную на рецептор 5-HT2A, который играет ключевую роль в развитии мигренозных атак. Это принципиально новый препарат, не имеющий аналогов на рынке.

"В отличие от существующих препаратов, например, группы триптанов, эффективность которых наблюдается не более чем у 65–75% пациентов с мигренью, новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение", – уточнил он в беседе с РИА Новости.

Также лекарство обладает дополнительными свойствами – оно предотвращает тромбообразование и оказывает противотревожное действие. Причем именно способность разжижать кровь и снижает вероятность осложнений мигрени, подчеркнул Яковлев.

Вместе с тем профессор считает, что средство может быть эффективно не только для снятия приступов, но и для профилактики хронической мигрени. Однако это требует дополнительных клинических исследований.

Работа над препаратом велась на протяжении более чем 10 лет с участием ученых из Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета. К настоящему моменту лекарство прошло полный цикл доклинических испытаний и показало высокую эффективность и безопасность. Более того, в терапевтических дозах средство практически не вызывает побочных эффектов.

"Следующим этапом станут клинические испытания с участием пациентов. Для их проведения необходимы инвестиции и партнеры из фармацевтической отрасли", – заключил Яковлев.

Ранее эксперт Александр Калюжин назвал отличительные особенности мигрени. Она, по его словам, сопровождается тошнотой, шумобоязнью и светобоязнью.

Кроме того, иногда данное состояние сопровождается аурой – эти неврологические симптомы обычно появляются перед болью или же накладываются на мигрень. Они могут проявляться в виде нарушений речи и зрения.