Невролог Воробьева предупредила о риске развития "хот-договой мигрени"

Фото: 123RF/estradaanton

Цитрусовые соки, красное вино и колбасы могут спровоцировать приступ мигрени. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Врач отметила, что среди разновидностей головных болей она встречается достаточно часто и занимает по этому показателю второе место (на первом – боль, связанная с напряжением).





Ольга Воробьева врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Эти два состояния отличаются по клинической картине. Мигренозная боль обычно проявляется только с одной стороны головы. К тому же она пульсирующая, высокоинтенсивная, может сопровождаться ощущением тошноты и усиливаться при ярком освещении и громких звуках.

Поэтому, когда есть ощущение, что начинается мигрень, нужно прилечь где-нибудь в тихом затемненном месте, посоветовала невролог.

"Кроме того, эта патология может иметь ауру – когда боли предшествуют какие-либо симптомы. Чаще всего это различного рода зрительные иллюзии, например цветовые блики", – отметила Воробьева.

Головная боль напряжения, в свою очередь, обычно двусторонняя, распирающая или сдавливающая: некоторые пациенты, описывая ее, говорят, что им словно надели на голову обруч. При этом она слабее по степени интенсивности и не мешает выполнять привычную работу, отметила эксперт.

"А вот при мигрени это затруднительно, пациент часто теряет работоспособность из-за приступов. К тому же со временем они могут перерасти в хронические и беспокоить все чаще: четыре раза в месяц или один, но при этом длиться неделю. В таком случае обязательно надо обратиться к врачу", – подчеркнула эксперт.

Специалист сможет назначить профилактическое лечение, направленное на то, чтобы сделать приступы более редкими. Также он пропишет специфические препараты, которые используются именно при мигрени, добавила невролог.

Она отметила, что пациенту важно будет вести дневник наблюдений, чтобы выявить триггеры, которые провоцируют мигрень.





Ольга Воробьева врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Например, нередко виной тому становятся шоколад, свежевыжатые цитрусовые соки, сыр, орехи, а также некрепкий алкоголь, особенно красные вина. К тому же существует так называемая "хот-договая мигрень", возникающая из-за красителей, которые добавляют в сосиски и колбасы.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко отметила, что головная боль нередко связана с обезвоживанием. Поэтому во время приступа стоит выпить стакан чистой воды. В день рекомендовано употреблять по 0,4–0,5 миллилитра жидкости на килограмм веса (около 2–2,5 литра), напомнила врач.

