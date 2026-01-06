Трамп заявил о беспрецедентном успехе США за последние 12 месяцев

Фото: whitehouse.gov

США добились беспрецедентного успеха под управлением Республиканской партии за последние 12 месяцев. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

При этом он пообещал ускорить производство оружия в стране.

"Ни у кого нет нашего оружия, нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты Москвы и Вашинтона по нормализации отношений приобрели устойчивый характер с февраля 2025 года. Он отметил, что Россия и Штаты едины в понимании важности регулярной сверки часов и по двусторонним вопросам, и по международной проблематике.

При этом министр указал, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перспективы для восстановления отношений между РФ и США могут появиться только в случае устранения взаимных раздражителей. Он добавил, что лишь при этом условии отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

