Дмитриев заявил, что РФ готовится к сотрудничеству с США в Арктике

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия готовится к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике, сообщил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, только при уважительном отношении друг к другу. По его словам, если это случится, то "выиграют от этого все".

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перспективы для восстановления отношений между РФ и США могут появиться только в случае устранения взаимных раздражителей. Он добавил, что лишь при этом условии отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия и США постоянно контактируют по вопросам нормализации отношений. Он уточнил, что взаимодействие по этой теме идет в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям.