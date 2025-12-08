Форма поиска по сайту

08 декабря, 13:44

Политика
Песков: устранение раздражителей может открыть перспективы для отношений с США

В Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США

Фото: depositphotos/denisismagilov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы для восстановления отношений между РФ и США могут появиться лишь в случае устранения взаимных раздражителей.

По словам пресс-секретаря президента РФ, только при этом условии отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

Белый дом 5 декабря представил новую стратегию национальной безопасности США, в которой потребовал от стран Европы взять ответственность за их собственную оборону. В документе указано, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, у которых есть "нереалистичные ожидания" по поводу конфликта на Украине.

Песков, комментируя данный документ, назвал позитивным шагом исчезновение в нем "прямой угрозы РФ". По его словам, в стратегии нацбезопасности США содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

В Кремле позитивно оценили новую Стратегию национальной безопасности США

