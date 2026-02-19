Форма поиска по сайту

19 февраля, 21:56

Технологии

Google представил новую ИИ-модель с улучшенными навыками логических рассуждений

Фото: depositphotos/prykhodov

Корпорация Google представила новую версию модели искусственного интеллекта (ИИ), обладающую улучшенными навыками логических рассуждений. Об этом сообщили в компании.

В Google напомнили, что крупное обновление для Gemini 3 Deep Think, направленное на помощь в решении актуальных задач в науке, исследованиях и инженерии, было выпущено еще неделю назад.

"Сегодня (19 февраля. – Прим. ред.) мы представляем обновленную интеллектуальную систему, которая делает эти прорывы возможными: Gemini 3.1 Pro. Мы внедряем версию 3.1 Pro во все наши потребительские продукты и продукты для разработчиков, чтобы вы могли использовать эти интеллектуальные возможности в повседневной работе", – следует из релиза.

Уточняется, что версия 3.1 Pro, созданная на основе предыдущего поколения Gemini 3, отличается более продвинутыми базовыми навыками логических рассуждений и может решать сложные задачи. Ее можно использовать для наглядного объяснения сложных тем, систематизации данных или реализации творческих проектов.

Ранее СМИ раскрыли технические новинки американской компании Apple. Корпорация планирует переформатировать свой голосовой помощник Siri в полноценного чат-бота в 2026 году.

По данным журналистов, это позволит Apple конкурировать с OpenAI и Google. Чат-бот уже получил рабочее название Campos. Ожидается, что он полностью заменит текущий интерфейс приложения Siri.

"Техно": о чем думают нейросети

технологии

