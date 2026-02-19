Форма поиска по сайту

19 февраля, 19:38

Политика

Трамп пошутил об увольнении Рубио после Мюнхенской конференции

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что почти не уволил госсекретаря Марко Рубио после его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Марко, ты дал себе повод для гордости в Мюнхене. На самом деле, он был так хорош, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: "Почему Трамп не может этого сделать?" – цитирует его РИА Новости.

По словам главы Белого дома, госсекретарь мягко решает вопросы. Именно это его и отличает от других представителей кабинета, которые являются фантастической командой, указал Трамп.

Он также назвал вице-президента Джей Ди Вэнса великолепным человеком, подчеркнув, что иногда он становится немного упрямым и его необходимо тормозить.

"Иногда он говорит то, что думает", – отметил американский лидер.

На Мюнхенской конференции Рубио счел идею мира без границ и замену национальных интересов глобальным порядком глупой. Кроме того, он призвал альянс США и Европы измениться, так как вызовы XXI века другие. Госсекретарь посоветовал обратить внимание на то, почему указанные страны работают вместе.

Ранее Трамп рассказал, что не спал на заседании правительства США, которое проходило в декабре прошлого года. Он обратил внимание, что некоторые заметили его закрытые глаза на заседании кабмина. Однако Трамп указал, что ему стало немного скучно на мероприятии.

политиказа рубежом

