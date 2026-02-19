Дорожный знак оторвался и влетел в автобус из-за сильного ветра в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"

Дорожный знак оторвался из-за сильного ветра в Воронеже и влетел в окно движущегося автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Видео с инцидентом ранее распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как знак пробивает стекло, осколки которого разлетаются по салону, и влетает внутрь общественного транспорта.

В результате ЧП пострадала пассажирка 2002 года рождения. Она обратилась за медицинской помощью.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 16 февраля. По факту случившегося начата проверка. Изначально полицейские предположили, что водитель автобуса потерял управление и наехал на знак. Однако в ходе расследования были выявлены новые обстоятельства.

Следственные мероприятия также инициировала и прокуратура Воронежской области. В частности, ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Ранее порыв ветра повредил оконную раму в одной из квартир на 12-м этаже жилого дома на проспекте Мира в Москве. В результате остекление нарушилось на балконе. Обошлось без пострадавших.