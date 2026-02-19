Крыша цеха завода в Липецкой области могла обрушиться из-за скопления снега

Фото: телеграм-канал SHOT

Причиной обрушения крыши цеха завода "Моторинвест" в Липецкой области, предварительно, стало скопление снега. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Специалисты продолжают поисково-спасательные работы, добавил он. На месте задействованы все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается.

Тем временем в региональном МЧС сообщили ТАСС, что площадь рухнувшей кровли составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. К работам в готовность также привели аэромобильную группировку.

О ЧП стало известно днем 19 февраля. Инцидент произошел на автозаводе, расположенном в Краснинском округе. Сообщалось, что из-под завалов извлекли 5 человек, их оперативно передали медикам.