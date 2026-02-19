Юрист Соловьев: продлить отдых в феврале можно днями из ежегодного отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Россияне могут продлить февральские выходные, если выделят на них дни из ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что трудовое законодательство позволяет делить ежегодный оплачиваемый отпуск на любое количество частей. При этом одна из них должна составлять не менее двух недель. Остальные дни можно распределять по своему усмотрению.

С помощью такого способа работник вправе подать заявление на предоставление дней отдыха с 24 по 27 февраля. С учетом праздничного дня 23 февраля таким образом можно получить пять выходных подряд.

"Кроме того, если у работника накопилась переработка, то по согласованию с работодателем также возможно оформить отгулы и использовать их в промежуток между праздничным днем и выходными", – отметил эксперт.

Студенты, у которых на конец февраля приходится сессия, могут оформить учебный отпуск, добавил Соловьев.

Юрист также напомнил об отгуле, который получают доноры крови. Выходные, которые человек получает в день сдачи биоматериала и после этого дня, можно присоединить к отпуску или использовать в течение года.

"Все остальное – на совести работника, ибо больничный лист, взятый на период между праздничным и выходными днями выглядит именно как попытка продлить себе отдых за счет работодателя и государства", – подытожил Соловьев.

Ранее эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что если сотрудник решает не уходить в отпуск, его дни будут суммироваться, а не "сгорать". По ее словам, организациям запрещено не предоставлять отпуск сотруднику более двух лет подряд. При этом работникам вредных производств, а также до 18 лет ежегодный отдых обязателен.