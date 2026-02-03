Эксперт Санина: если сотрудник решает не уходить в отпуск, дни будут суммироваться

Фото: depositphotos/sbotas

Если сам сотрудник решает не уходить в отпуск, его дни будут суммироваться, а не "сгорать". Об этом в беседе с RT рассказала эксперт по персоналу Юлия Санина.

По ее словам, организациям запрещено не предоставлять отпуск сотруднику более двух лет подряд. При этом работникам вредных производств, а также до 18 лет ежегодный отдых обязателен.

"Работодатели стараются избегать накоплений отпускных дней более двух лет, так как при проверке со стороны трудовой инспекции за нарушение графика отпусков предусмотрены штрафы", – пояснила эксперт.

Согласно трудовому законодательству, за год сотруднику полагается оплачиваемый отпуск стандартной продолжительностью 28 календарных дней. Срок исчисляется с даты оформления сотрудника в штат.

Санина добавила, что за один отработанный месяц прибавляется 2,33 дня.

"Получить право на первый отдых на новом месте можно уже спустя полгода непрерывной деятельности. При этом для определенных категорий граждан предусмотрены увеличенные сроки основного отпуска", – уточнила она.

Один из отрезков отдыха должен длиться не менее 14 дней. В случае расторжения трудового договора компания должна выплатить денежный эквивалент за неиспользованные дни отпуска.

Ранее депутаты от партии ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению парламентариев, Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха.

Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные. При этом работник и так имеет на них право.