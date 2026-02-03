Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:27

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Санина: если сотрудник решает не уходить в отпуск, дни будут суммироваться

Эксперт рассказала, могут ли "сгореть" отпускные дни

Фото: depositphotos/sbotas

Если сам сотрудник решает не уходить в отпуск, его дни будут суммироваться, а не "сгорать". Об этом в беседе с RT рассказала эксперт по персоналу Юлия Санина.

По ее словам, организациям запрещено не предоставлять отпуск сотруднику более двух лет подряд. При этом работникам вредных производств, а также до 18 лет ежегодный отдых обязателен.

"Работодатели стараются избегать накоплений отпускных дней более двух лет, так как при проверке со стороны трудовой инспекции за нарушение графика отпусков предусмотрены штрафы", – пояснила эксперт.

Согласно трудовому законодательству, за год сотруднику полагается оплачиваемый отпуск стандартной продолжительностью 28 календарных дней. Срок исчисляется с даты оформления сотрудника в штат.

Санина добавила, что за один отработанный месяц прибавляется 2,33 дня.

"Получить право на первый отдых на новом месте можно уже спустя полгода непрерывной деятельности. При этом для определенных категорий граждан предусмотрены увеличенные сроки основного отпуска", – уточнила она.

Один из отрезков отдыха должен длиться не менее 14 дней. В случае расторжения трудового договора компания должна выплатить денежный эквивалент за неиспользованные дни отпуска.

Ранее депутаты от партии ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению парламентариев, Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха.

Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные. При этом работник и так имеет на них право.

В Госдуме предложили не включать выходные в число дней оплачиваемого отпуска

Читайте также


общество

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика