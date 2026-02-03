Форма поиска по сайту

03 февраля, 20:52

Политика

Новое мобильное приложение для трудовых мигрантов появится в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России создадут новое мобильное приложение для трудовых мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на планы правительства РФ.

Согласно документу, приложение появится до 1 декабря для участия иностранцев в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов. Исключением является Московский регион. Ответственными стали МВД и Минцифры РФ.

Российские власти намерены провести эксперимент с 2027 по 2029 год. Ожидается, что мигранты пройдут необходимые проверки на родине, после чего прибудут к конкретным работодателям.

В столичном регионе уже работает мобильное приложение "Амина". При помощи него мигранты могут удаленно информировать органы внутренних дел об адресе своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения стала обязательная передача в МВД сведений о геолокации устройства.

Кроме того, в России планируют создать систему управления рисками в сфере миграции, основанную на базе искусственного интеллекта (ИИ). Разработку информационной системы планируется завершить до 10 декабря 2026 года. Ответственным за проект назначено МВД РФ, которое предоставит доклад в кабмин.

