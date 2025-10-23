23 октября, 19:42Политика
Медведев заявил о напряжении в обществе РФ из-за ситуации с нелегальными мигрантами
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В российском обществе наблюдается серьезная социальная напряженность из-за нелегальных мигрантов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания, посвященного реализации поручений Владимира Путина в сфере государственной миграционной политики.
Медведев подчеркнул необходимость строгого соблюдения мигрантами условий трудовых договоров и их своевременного выезда из страны после выполнения рабочих задач.
"Это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе", – уточнил зампред Совбеза.
По его словам, напряженность в этом вопросе в настоящее время достаточно серьезная.
Ранее сообщалось, что Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ предусматривает сокращение числа нелегальных мигрантов, снижение уровня преступности с участием иностранцев и решение проблемы непосещения школ детьми мигрантов.
