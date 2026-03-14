14 марта, 21:09

Около 2,5 километра новых выделенных полос заработают в Москве 4 апреля

В Москве 4 апреля заработают около 2,5 километра новых выделенных полос, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что благодаря вводу такой инфраструктуры для пассажиров в 2–4 раза сокращается время в пути. Транспорт, в свою очередь, ходит регулярнее, а аварийность в среднем снижается на 25%.

Новые выделенные полосы появятся на 0,6 километра на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего. Благодаря этому автобусы смогут проезжать данный участок всего за 6 минут.

Кроме того, полосы появятся на 0,3 километра на улицах Стромынка и Преображенская в районе пересечения с рекой Яузой. Автобусы смогут проезжать за 2,5 минуты.

Еще одни полосы появятся на 0,17 километра Александры Монаховой в районе пересечения с Калужским шоссе – автобусы проедут участок за 1,5 минуты, что в более чем 2,5 раза быстрее.

"(Новые полосы появятся. – Прим. Ред.) На 0,6 километра на улице Островитянова в районе пересечения с Профсоюзной улицей. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее, за 3 минуты вместо 6", – подчеркнул вице-мэр.

Также выделенные полосы появятся на 0,38 километра на 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошевским шоссе. Автобусы будут проезжать данный участок за 5 минут.

Ликсутов добавил, что в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла, который станет единым контуром с пригородным железнодорожным транспортом для более 30 миллионов жителей 11 регионов России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что между Москвой и Подмосковьем появится более 50 маршрутов. В эксплуатацию введут еще 20 километров выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 километров.

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

