Около 2,5 километра новых выделенных полос заработают в Москве 4 апреля

В Москве 4 апреля заработают около 2,5 километра новых выделенных полос, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что благодаря вводу такой инфраструктуры для пассажиров в 2–4 раза сокращается время в пути. Транспорт, в свою очередь, ходит регулярнее, а аварийность в среднем снижается на 25%.

Новые выделенные полосы появятся на 0,6 километра на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего. Благодаря этому автобусы смогут проезжать данный участок всего за 6 минут.

Кроме того, полосы появятся на 0,3 километра на улицах Стромынка и Преображенская в районе пересечения с рекой Яузой. Автобусы смогут проезжать за 2,5 минуты.

Еще одни полосы появятся на 0,17 километра Александры Монаховой в районе пересечения с Калужским шоссе – автобусы проедут участок за 1,5 минуты, что в более чем 2,5 раза быстрее.

"(Новые полосы появятся. – Прим. Ред.) На 0,6 километра на улице Островитянова в районе пересечения с Профсоюзной улицей. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее, за 3 минуты вместо 6", – подчеркнул вице-мэр.

Также выделенные полосы появятся на 0,38 километра на 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошевским шоссе. Автобусы будут проезжать данный участок за 5 минут.

Ликсутов добавил, что в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла, который станет единым контуром с пригородным железнодорожным транспортом для более 30 миллионов жителей 11 регионов России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что между Москвой и Подмосковьем появится более 50 маршрутов. В эксплуатацию введут еще 20 километров выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 километров.

