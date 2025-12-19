19 декабря, 11:16Транспорт
Новые круговые перекрестки малого радиуса появились на девяти участках Москвы
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В 2025 году в разных районах Москвы появились девять круговых перекрестков малого радиуса. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Обустраивают их вместо обычных перекрестков. Они появились благодаря переразметке по проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). За 3 года таким образом было переоборудовано уже 32 перекрестка.
"Их небольшой радиус и понятная схема движения повышают безопасность и увеличивают пропускную способность до 1,8 тысячи машин в час", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Такой формат обычно выбирают для небольших улиц, жилых зон и площадей, где пространство не позволяет сделать полноценный большой круг. Их внешний диаметр составляет 12–20 метров, в то время как у больших кругов диаметр – 20–50 метров.
За счет небольшого радиуса снижается скорость движения до 20–30 километров в час, ведь водителям надо и уступить дорогу движущимся по кругу, и вписаться в поворот. Проезжая часть там сужается, что повышает внимание автомобилистов и заставляет их действовать осторожнее.
Новые такие перекрестки обустроили у парков, школ, поликлиник, детских садов, библиотек, чтобы снизить риск возникновения аварий.
Также благодаря их появлению улучшилась пропускная способность в этих местах, так как они позволяют отказаться от светофоров. Движение становится плавным и непрерывным.
Улучшается и транспортная связанность. Благодаря кругам появляются повороты и развороты там, где до этого они были запрещены. В результате жителям становится удобнее добираться до точки назначения. Безопасно разворачиваться там могут также автобусы и спецтехника. Таким образом, улучшаются связи между районами и транспортная доступность.
Новые перекрестки появились в девяти местах:
- Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 1. Рядом находятся торговый центр "Фестиваль", Государственный музей обороны Москвы, Московская государственная академическая филармония;
- Загорьевская улица, дом 23, корпус 1. Рядом расположены школы № 508 и 935, отдел министерства внутренних дел по району Бирюлево Восточное, храм, парк "Фруктовый сад";
- Проектируемый проезд № 6630 – Проектируемый проезд № 6631. Рядом медицинские и спортивные центры;
- Дубининская улица – Стремянный переулок. Там находятся станции метро "Серпуховская" и "Павелецкая", корпус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики";
- проспект 40 лет Октября – Совхозная улица. Недалеко расположены сквер имени М. П. Судакова и церковь Святой Ольги;
- Нагатинская набережная – Судостроительная улица. Рядом школа № 1770, храм Святителя Спиридона Тримифунтского и поликлиника № 67;
- улица Судакова – Новороссийская улица. Рядом расположены станция метро "Люблино", а также школа имени В. И. Чуйкова;
- Рубежный проезд – улица Крылатские Холмы. Рядом Москворецкий парк и бассейн "Чайка";
- Юбилейная улица – Железнодорожная улица (Щербинка). Рядом находятся станция Щербинка МЦД, храмы, кафе и магазины.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в центре Москвы с начала года реализовано 57 проектов улучшения дорожного движения. В их числе – 21 новый пешеходный переход, шесть разворотов, два островка безопасности, шесть дополнительных полос на дорогах, две выделенные полосы и многое другое.