ТАСС: похороны актрисы Ирины Шевчук пройдут 27 или 28 февраля

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Похороны заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук пройдут 27 или 28 февраля. Об этом ТАСС рассказал друг семьи актрисы.

"Пока решается вопрос, потому что это произошло только что", – уточнил он.

О смерти Шевчук на 75-м году жизни стало известно 24 февраля. Дочь заслуженной артистки РФ Александра Афанасьева-Шевчук рассказала, что мать на протяжении 3 лет боролась с лимфомой головного мозга.

Шевчук стала известна после выхода в прокат военной драмы "...А зори здесь тихие", в котором она сыграла Риту Осянину. Помимо этого, она снималась в таких кинопроектах, как "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг" и "Курортный роман". Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.

