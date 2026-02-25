Мосэнергосбыт подал иск к актрисе Чиповской из-за долга

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Мосэнергосбыт подал в суд иск о взыскании долга за электроэнергию к актрисе Анне Чиповской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как указано в документах, суд вынес определение о возвращении заявления истцу. Это может быть связано с ошибками при его составлении, после устранения которых иск снова направят в инстанцию.

Сумма задолженности Чиповской и период, за который она накопилась, не уточняются.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Сергей Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 21 750 рублей. С 3 по 20 февраля на актера завели 21 исполнительное производство.

До этого народного артиста РФ Михаила Боярского оштрафовали за неуплату в срок другого взыскания.