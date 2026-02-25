Форма поиска по сайту

Компания Google оштрафована на 22,8 млн руб за распространение VPN-сервисов

Фото: depositphotos/wolterke

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

Корпорация признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП России ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Всего суд рассмотрел 6 протоколов против компании. Ей назначили штраф на общую сумму 22,8 миллиона рублей.

Ранее эксперт Сергей Нестерович заявил, что блокировка сервисов Google в России не приведет к катастрофическим последствиям, однако это будет "крайне неприятно". Он напомнил, что уже действующие ограничения создают технические проблемы, а при блокировке Google пострадают пользователи операционной системы Android и почты Gmail.

