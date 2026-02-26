Спецпосланник президента США Уиткофф прилетел в Женеву

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Женевы.

"Борт спецпосланника американского президента прибыл из Вашингтона", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во время визита в Женеву Уиткофф проведет консультации с представителями Ирана. Кроме того, он также может встретиться с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

На фоне этого президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров, которые могут состояться уже в начале марта.

Предыдущие переговоры с участием представителей России, Украины и США проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.