Один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ на Курск

Фото: 123RF.com/savmaster

Один человек погиб во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автосервис в Сеймском округе Курска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, погибшим является 25-летний сотрудник сервиса. Еще трое мужчин, в том числе двое клиентов, пострадали. Их госпитализируют в Курскую областную больницу, добавил губернатор.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Там же находится глава Курска Евгений Маслов, к которому присоединится исполняющий обязанности губернатора области Александр Чепик.

Ранее украинские военные атаковали в Брянской области двигавшийся маршрутный автобус, в котором находились пассажиры. По словам губернатора региона Александра Богомаза, удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе.

В результате случившегося никто не пострадал. Автобус получил повреждения. На месте происшествия были задействованы оперативные и экстренные службы.