Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 14:46

Происшествия
Главная / Новости /

Japan Today: в Японии женщина оставила сына в горах одного из-за плохого поведения

В Японии женщина оставила 8-летнего сына в горах одного из-за плохого поведения

Фото: 123RF.com/yasasiikaze

В Японии женщина оставила восьмилетнего сына одного в горах в наказание за плохое поведение, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Japan Today.

Инцидент произошел в префектуре Сидзуока. Администратор кемпинга около города Мисима 22 февраля сообщил в полицию о мальчике, который попросил помощи, сказав, что его бросила мать. Позже 28-летняя женщина сама обратилась к правоохранителям и призналась, что оставила ребенка в горах, а когда вернулась через час, его на месте не оказалось.

Выяснилось, что женщина и ее бойфренд решили "наказать" мальчика за плохое поведение, оставив одного. Пару задержали. Полиция выясняет, не подвергался ли ребенок насилию с их стороны.

Ранее воспитательница в одном из детсадов на Тайване заставила четырехлетних близнецов пробежать 43 круга и прыгать 100 раз. Также мальчики рассказали, что она выкинула их поделки и теннисные ракетки в мусорное ведро. Родителям близнецов педагог заявила, что они переели за обедом.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика