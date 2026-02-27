Japan Today: в Японии женщина оставила сына в горах одного из-за плохого поведения

Фото: 123RF.com/yasasiikaze

В Японии женщина оставила восьмилетнего сына одного в горах в наказание за плохое поведение, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Japan Today.

Инцидент произошел в префектуре Сидзуока. Администратор кемпинга около города Мисима 22 февраля сообщил в полицию о мальчике, который попросил помощи, сказав, что его бросила мать. Позже 28-летняя женщина сама обратилась к правоохранителям и призналась, что оставила ребенка в горах, а когда вернулась через час, его на месте не оказалось.

Выяснилось, что женщина и ее бойфренд решили "наказать" мальчика за плохое поведение, оставив одного. Пару задержали. Полиция выясняет, не подвергался ли ребенок насилию с их стороны.

Ранее воспитательница в одном из детсадов на Тайване заставила четырехлетних близнецов пробежать 43 круга и прыгать 100 раз. Также мальчики рассказали, что она выкинула их поделки и теннисные ракетки в мусорное ведро. Родителям близнецов педагог заявила, что они переели за обедом.

