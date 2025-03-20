В Краснодаре воспитатель детсада издевалась над детьми

Фото: телеграм-канал "112"

В Краснодаре 45-летняя воспитательница детского сада издевалась над детьми. Действиям педагога дадут правовую оценку, сообщает телеграм-канал городского УМВД.

Ранее в Сети появилось видео, на котором воспитательница детсада отчитывает воспитанников, хватает их за руки и за волосы, а также швыряет по спальне.

Как установили полицейские, это жительница Выселковского района. В ходе опроса она не смогла объяснить мотивы своих поступков, однако упомянула сложность работы в дошкольном образовательном учреждении.

"На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе регионального СК сообщили, что в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, также были изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Между тем сама воспитательница не собирается уходить из сферы образования после скандала. Об этом в беседе с RT заявил муж женщины, в их семье растет 11-летний сын.

По словам мужчины, она десять лет проработала в этом дошкольном учреждении, а недавно окончила техникум. Сейчас женщина получает высшее образование.

"Жена болеет, даже просила меня скорую на работу ей вызвать. А ее заставляют работать одну, даже без няни и второго воспитателя. Она сама ими занимается, даже еду накладывает сама, никто не помогает", – сказал он, добавив, что в группе 25 детей.

Как рассказала мать одного из детей, родители просмотрели записи с камер после того, как женщина при 25 градусах тепла отказалась выводить ребят на прогулку. В результате детей около двух часов продержали одетыми в коридоре с горячими батареями. Кроме того, один из малышей пожаловался, что воспитательница ударила его по лицу.

Ранее суд на Алтае вынес приговор 24-летней бывшей воспитательнице специализированного дома ребенка за истязание детей. Женщина получила 2,1 года лишения свободы.

В период с декабря 2022 по июнь 2024 года осужденная систематически избивала двух воспитанников за то, что те плакали, при этом женщина снимала происходящее на видео. Жестокие действия воспитательницы удалось пресечь после того, как о них стало известно органу опеки и попечительства.